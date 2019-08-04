О французском духе в минских хлебах. Француз в белорусской деревню открыл пекарню

Горячая тема последних дней. Я имею в виду уборочную. Больше половины каравая-2019 уже собрали. И хоть погодные условия сложные, уже понятно: результат аграриев будет выше прошлогоднего. Кстати, в этом сезоне собирать урожай помогает новая отечественная техника. Разработанные по поручению Президента комбайны на газомоторном топливе показали свою эффективность, а главное - экономичность. Не зря Александр Лукашенко упомянул их и на встрече с коллегой из Узбекистана.



Но сейчас поговорим об уже приготовленном хлебе. Корреспонденты АТН нашли интересную историю: француз переехал в белорусскую деревню, где открыл собственную пекарню. И радует округу французской выпечкой. Причем пока у нас в стране массово не выращивают твердые сорта пшеницы, так необходимые пекарю. Но его это не останавливает: француз добился практически аналогичного результата с белорусской пшеницей. Почему же он решил сменить юг Франции на Новый Свержень под Столбцами? Секреты хлеба с нотками Прованса - в следующем репортаже.



Если сначала к ним присматривались, теперь доверяют. Хлеб по французским технологиям никого не оставляет равнодушным



Почетно работать за рулем комбайна, но не менее почетно хлеб печь, уверена Валентина Ивановна. Ее сосед в поселке год назад решил открыть свою пекарню и подарить белорусам ароматный кусочек Франции. В нашу страну Даниэля привела любовь с первого взгляда. Решил разрушить стереотипы и сам отправился за своей женой Вероникой в небольшую деревеньку под Столбцами.

И если сначала к ним присматривались, теперь доверяют. Хлеб по французским технологиям никого не оставляет равнодушным. За секретами производства мы отправились в пекарню, которую семья обустроила в одном сельском здании.

Только вода, соль, дрожжи и мука - это все, что нужно Даниэлю, чтобы приготовить тесто. Далее он просит выключить камеру (не все же секреты француз готов раскрыть) и приглашает на формовку буханок.

У каждого французского пекаря есть свой уникальный рецепт хлеба

И он держится в строжайшем секрете, и просто так попасть на кухню практически невозможно. Отличается он не только по составу теста, но и по форме булки. Например, по разрезам на батоне Даниэль может отличить свою булку среди тысячи других.

Однако назвать этот хлеб настоящим французским пока нельзя. И не потому, что его пекут в белорусской глубинке. Дело в том, что глютена в мягких сортах пшеницы меньше, чем в твердых. А именно клейковина (как еще называют это вещество) придает хлебу упругую структуру. Даниэль потратил 7 месяцев для того, чтобы добиться максимального качества выпечки из белорусской муки.

Такое импортозамещение может пригодиться в производстве не только хлеба, но и макарон

Тем более что именно из твердой пшеницы делают диетические продукты. Отечественный урожай уже опробовали на предприятиях в Бресте и Минске. Осталось засеять культуру на больших площадях. На то, что сеять и, главное, где, не раз обращал внимание Президент. На недавнем селекторе по уборочной Александр Лукашенко выделил уже ставшую хронической проблему южного региона страны. В совхозе-комбинате "Сож" в эти дни идет борьба за каждый колосок. К капризам погоды в последние годы привыкли, теперь наблюдают, как хлеб привыкает к новым землям. Структуру посевных площадей пришлось пересмотреть с нуля.

Дополнительную корректировку сделают и к следующей посевной. И этот опыт пригодится везде, где столкнулись с погодными аномалиями. Чтобы урожай не спасать, а убирать. И вполне вероятно, что найдутся поля и для твердой пшеницы. Сырья, которое с нетерпением ждет и Даниэль. Закупать нужную муку за границей позволить себе не может: от этого увеличится стоимость буханки.