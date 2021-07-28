О фундаментальной и прикладной науке говорили на встрече А. Лукашенко с делегацией Курчатовского института

О фундаментальной и прикладной науке говорили накануне во Дворце Независимости. Речь шла, в частности, о развитии ядерных технологий и о том, как придать им импульс.



В Минске с визитом находится делегация Курчатовского института. С руководством российского исследовательского центра перспективы сотрудничества обсудил Президент. По словам Александра Лукашенко, встреча может стать исторической. Партнерство в этой сфере может быть более продуктивным, поскольку российские коллеги занимают ведущие позиции в мире: от самых современных научных разработок до мирного атома.

