О. Гайдукевич: мигранты - это инструмент Польши для нагнетания ситуации на границе с Беларусью

Вот мы заговорили о курдах. Кто такие курды? Это несчастный, обманутый народ, который столетиями страдал на Ближнем Востоке. Мы прекрасно помним события в Ираке. Курды выступили союзниками США, когда была борьба с Саддамом Хусейном, им обещали свое государство. Им и сейчас обещают. Есть непризнанная курдская автономия…

Председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич считает, что Польша использует мигрантов исключительно как инструмент для нагнетания ситуации на границе с Беларусью. Такое мнение он высказал в программе "Понятная политика. Плюс" Мигранты, по словам парламентария, это лишь инструмент для Польши, потому что нет большой проблемы в двух тысячах женщин и детей.И, конечно, проблема не мигрантов, считает парламентарий.И нагнетание, по словам Олега Гайдукевича, пошло:Никакого другого пути, кроме равноправного диалога, заявляет эксперт, нет.- подытожил Олег Гайдукевич.