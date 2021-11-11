ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

О. Гайдукевич: мигранты - это инструмент Польши для нагнетания ситуации на границе с Беларусью

Председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич считает, что Польша использует мигрантов исключительно как инструмент для нагнетания ситуации на границе с Беларусью. Такое мнение он высказал в программе "Понятная политика. Плюс".


Мигранты, по словам парламентария, это лишь инструмент для Польши, потому что нет большой проблемы в двух тысячах женщин и детей.


Олег Гайдукевич:

Вот мы заговорили о курдах. Кто такие курды? Это несчастный, обманутый народ, который столетиями страдал на Ближнем Востоке. Мы прекрасно помним события в Ираке. Курды выступили союзниками США, когда была борьба с Саддамом Хусейном, им обещали свое государство. Им и сейчас обещают. Есть непризнанная курдская автономия…
И, конечно, проблема не мигрантов, считает парламентарий. "На территории Беларуси мы в состоянии обеспечить покой своих граждан в течение суток с таким количеством мигрантов, - заявляет он. - Люди задают вопрос: а что, если они у нас начнут нарушать общественный порядок? Я как депутат могу сказать, что суток достаточно, чтобы был жестко наведен порядок в этом вопросе. Поэтому мигранты - это инструмент. Поляки используют это исключительно для нагнетания ситуации на границе с Беларусью".

И нагнетание, по словам Олега Гайдукевича, пошло: "Контингент НАТО, танки стоят на границе с Беларусью.Сейчас они хотят этот контингент увеличить. Но НАТО потом не уйдет. Это приведет к тому, что мы дадим адекватный ответ. Мы уже увеличиваем охрану границ. Если нас заставят, поставим в дальнейшем вдоль границы С-400, "Полонезы".

Никакого другого пути, кроме равноправного диалога, заявляет эксперт, нет. "Посмотрите, мы готовы к диалогу? Готовы. Я не знаю ни одного чиновника Госпогранкомитета, который не хочет разговаривать, но на равных. Где ваш диалог? Кроме угроз, шантажа и водометов, которые вы пригнали на границу, ничего нет. В Европе должны понять: таким языком разговаривать с Беларусью бесполезно. Не будет ничего", - подытожил Олег Гайдукевич.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все