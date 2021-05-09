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О. Гайдукевич прокомментировал принятие Декрета "О защите суверенитета и конституционного строя"

Принятие декрета в современных реалиях - мера своевременная и необходимая. Об этом говорит экспертное сообщество.

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