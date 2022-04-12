О геноциде в Тростенце в рубрике "Площадка"

Тростенец стал крупнейшим на территории Беларуси местом массового уничтожения людей в годы Великой Отечественной войны. По количеству жертв он занимает четвертое место после таких печально известных нацистских лагерей смерти в Европе, как Освенцим, Майданек и Треблинка. Здесь гибли советские военнопленные, евреи Беларуси и западноевропейских государств, подпольщики и партизаны, жители Минска, арестованные в качестве заложников. По официальным данным, здесь погибло 206,5 тысячи человек. Порой озвучивается и другая цифра: 546 тысяч. Людмила Гладкая в авторской рубрике "Площадка" даст слово героям тех событий.

Освенцим, Треблинка, Майданек. Самым восточным пунктом в этой фашистской цепи уничтожения людей стал Минск и его пригород Малый Тростенец. Местом убийства евреев была выбрана Благовщина - урочище неподалеку.

Июнь 1942-го - документы фиксируют применение нескольких душегубок: заключенные умирали еще по дороге в Благовщину.

Октябрь 1943-го - нацисты, скрывая следы своих преступлений, проводят тайную специальную "Операцию 1005". Позже в урочище Благовщина найдут 34 огромных рва, тщательно замаскированных хворостом, хвойными и еловыми ветвями, дерном. Длина некоторых рвов достигала 50 метров. Эти могилы были наполнены пеплом и костями сожженных людей. Расследование установило, что в Благовщине фашисты уничтожили 150 тысяч человек.

Останки сжигали на гигантских кострах, для которых два месяца ежедневно фашисты заставляли крестьян рубить лес и подвозить бревна. Человеческий пепел перемешивался с землей.

Конец октября 1943-го - в нескольких сотнях метров от имения Малый Тростенец, в урочище Шашковка, был выкопан ров - тоже для сжигания тел. С марта 1944-го здесь проводились также расстрелы.

28 июня 1944-го принимается решение о ликвидации узников сборного лагеря СС. Поскольку крематорий - яма в Шашковке - "слишком мала", людей свозят в сарай в Малом Тростенце, и снова расстрелы и пепелище. По разным оценкам, погибло до 6 500 человек. До освобождения Минска они не дожили 5 дней.

Приехала машина, самосвал, мы таких и не видели. Подняла этот кузов, мы смотрели. Целый кузов разгрузили одних деток - гора высыпалась. У кого еще глазки открывались, закрывались. У кого пальчики, ручки так шевелились. В этом ужасе мы все время жили. Малолетняя узница из Жлобинского района

Это был третий лагерь под открытым небом, в котором пыталась выжить малолетняя узница из Жлобинского района. Рассказывая теперь прокурору о случившемся, свидетель по уголовному делу о геноциде будто снова переживает те ужасы:

"Пришли ночью, начался по деревне обстрел. Никто не спал, люди были одеты, обуты. Во всей деревне и в нашем доме было много народу. Люди шли из Проскурней, Октября. Всех сгоняли сюда. В дом ворвались немцы, тетю мою с малышом на руках сразу застрелили. У нее осталось шестеро маленьких детей. В погребе другого дома лежали больные люди. Погреб был набит людьми. Немцы посмотрели и бросили туда гранату.1899 - этот номер выбили на руке ребенка, узницы концлагеря Екатерины Дятлович. Он же - на деревянной дощечке, которую девочка, как и другие пленники фашистов, должны были постоянно носить на груди. У них больше не было ни фамилий, ни имен. Екатерина Ефимовна рассказала про самый большой страх маленьких узников: когда по утрам по бараку "ездила эта тележка".

"Младший братик Леня заболел, и его забрали, спалили в крематории. Каждый раз по бараку "ездила эта тележка", эта надсмотрщица. В большинстве это были полячки, были и немки. Но должна вам сказать: там, где были немки, более щадящий режим и не столько побоев. А полячки очень издевались над детьми, били за каждую провинность: даже когда неправильно лег, неправильно руку положил под щеку, ногу неправильно вытянул. Сильно избивали.И вот эти полячки утром ездили по проходам между нарами. Брат заболел, полячка видит - лежит, она его за ноги - и в эту коляску. Так и других больных детей или тех, которые остались без присмотра родителей. Всех в эту коляску - и вывозили в крематорий".

Крематорий в концлагере работал круглосуточно. Так забрали Леню и еще одного брата, Володю. Он тоже заболел.

Из другого обращения прокурорам: "Семья Черниковских жила на улице Комсомольской в Минске. В тот день дядя Ваня направлялся по улице Интернациональной домой. Впереди шла молодая женщина с девочкой 2-3 лет. Недалеко от них стояла большая немецкая машина, около которой стоял немец. Он схватил девочку за ноги и ударил головой о кузов машины. Женщина стала петь, плясать. Эта несчастная лишилась рассудка".

Геноцид - часть фашистской идеологии