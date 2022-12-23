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О геополитической роли Беларуси и России - в проекте "Клуб редакторов" 24 декабря в 19:30
Геополитическая роль Беларуси и России выходит на первый план и в мировой повестке
Об этом и не только говорили эксперты "Клуба редакторов" на "Беларусь 1". Переговоры президентов в Минске явно показали, что союзный ветер дует в правильном направлении. Изменить его не смогли даже западные СМИ.
Больше нет монополии западных СМИ. На примере освещения встречи двух президентов можно посмотреть, как делится мир на западную сферу медийных интересов и всех остальных, все остальное человечество. Возьмите, что писали средства массовой информации Великобритании, Испании, Польши, многих стран Евросоюза, страны Прибалтики не беру. Но это те самые клише, о которых говорил Президент, которые подброшены, и которые нужно обмусоливать из года в год. Но посмотрите заголовки и статьи в китайской прессе, вьетнамской, индийской, израильской даже. Они опираются на глубокий анализ, берут нашу информацию, берут первоисточники, заявления Президента, комментируют, цитируют и анализируют их. Вот это стратегический сдвиг, который произошел в глобальном медиапространстве.
Залетная гастроль Зеленского в США как лакмусовая бумажка отношения Вашингтона к нацистам. И почему Европа так корежится от белорусского суверенитета? Об этом и не только смотрите в "Клубе редакторов" завтра в 19:30.
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