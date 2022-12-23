О геополитической роли Беларуси и России - в проекте "Клуб редакторов" 24 декабря в 19:30

Больше нет монополии западных СМИ. На примере освещения встречи двух президентов можно посмотреть, как делится мир на западную сферу медийных интересов и всех остальных, все остальное человечество. Возьмите, что писали средства массовой информации Великобритании, Испании, Польши, многих стран Евросоюза, страны Прибалтики не беру. Но это те самые клише, о которых говорил Президент, которые подброшены, и которые нужно обмусоливать из года в год. Но посмотрите заголовки и статьи в китайской прессе, вьетнамской, индийской, израильской даже. Они опираются на глубокий анализ, берут нашу информацию, берут первоисточники, заявления Президента, комментируют, цитируют и анализируют их. Вот это стратегический сдвиг, который произошел в глобальном медиапространстве.

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов