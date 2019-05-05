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О героическом прошлом наших дедов и прадедов смотрите сегодня в 9 вечера в "Главном эфире"

Чувство гордости за доблестные подвиги предков, которые останутся в памяти навечно. Беларусь готовится отметить День Победы. О героическом прошлом наших дедов и прадедов смотрите сегодня в 9 вечера в "Главном эфире".

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