О героях на войне и в жизни - председатель колхоза "Рассвет" Кирилл Орловский

Один из приоритетов государственной политики Беларуси - сохранение национальной идентичности, культурных ценностей и духовных ориентиров. В основе всего историческая память. Ее защита - наша фундаментальная задача. То, на чем строится единство нации. Нынешний год объявлен Годом исторической памяти.



Забыть об этом невозможно и позволить трактовать события Великой Отечественной как-то иначе мы не можем. Насаждаемые взгляды и версии не должны закрывать нашу память о войне. Как это происходит в Европе. Об этом в своем обращении народу и парламенту говорил Президент Беларуси.

В годы Великой Отечественной на защиту своей страны встали миллионы людей. В Беларуси действовали подпольные организации, партизанские отряды. К 1944 году по численности они составляли несколько фронтов. Одним из тех, кто воевал против нацистов, был Кирилл Орловский.

Чекист, руководитель спецотряда "Соколы". После освобождения Беларуси приехал на родину поднимать колхоз. Через несколько лет "Рассвет" стал колхозом-миллионером, а сам Орловский - прототипом главного героя фильма "Председатель" с Михаилом Ульяновым в главной роли.

О героях на войне и в жизни -

Елена Бормотова.

Послевоенная деревня, где разруха соседствует с нищетой, где практически в каждом доме вдова - типичная картина для сельской местности 40-х. Восстановление колхоза и возвращение к мирной жизни легло в основу сценария фильма "Председатель" с Михаилом Ульяновым в главной роли. Но мало кто знает, что для сценариста Юрия Нагибина прототипом Егора Трубникова стал Кирилл Орловский.

Герой Советского Союза, который оставил благополучную Москву ради возрождения родной деревни.В сожженные войной Мышковичи Орловский вернулся буквально через месяц после освобождения. Здесь не было практически ничего. Люди в большинстве своем жили в землянках. Из земляковженщины и дети, мужчин единицы. Но кто-то уже успел вернуться с фронта. Вот они и стали основой для будущего возрождения. Орловский создает строительную бригаду, мужчины заготавливают древесину и заново на пепелище отстраивают деревню.

Земляки к планам нового председателя относятся скептически.В 1944 году после освобождения Беларуси, когда половина страны в руинах, это были туманные перспективы. Но Орловский добивался всего и даже осуществил детскую мечту - выращивать сады.





Орловские были многодетной семьей

11 детей. Кирилл получил образование в церковно-приходской школе. В 20 лет был призван еще в царскую армию, дослужился до унтер-офицера. Затем участвовал в партизанском сопротивлении в Западной Беларуси. Служил в органах госбезопасности. Во время гражданской войны в Испании командовал диверсионно-партизанской группой. Встречался с Хемингуэем. И даже стал прототипом одного из героев романа "По ком звонит колокол".

Когда началась Великая Отечественная, Орловский был на задании в Китае, но рвался в Беларусь. Опытный разведчик знал, как нужно вести борьбу на оккупированный территории.

В 1942 просьбу удовлетворили. Во главе спецотряда "Соколы" Орловского забрасывают в леса под Барановичи. Основная задача - обучить партизанские отряды, действовавшие в этой зоне диверсионно-разведывательной работе. "Соколы" разоблачили лжепартизанский отряд, созданный барановичским СД.

Орловскому ампутировали правую руку и пальцы на левой руке. За операцию по уничтожению нацистского руководства он получил звание Героя Советского Союза. Война для него закончилась в 1943. Но без дела он не мог. Пишет письмо Сталину с просьбой возглавить колхоз на родине. Уже тогда он составил бизнес-план, получил дотации государства. А к 1950 году выдал результат.

Орловский первый в районе провел электричество на фермы, при этом сам жил без электричества.