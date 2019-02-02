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О главном за неделю смотрите в "Главном эфире"

О важном для каждого белоруса - подходах в образовании, сохранении проверенных традиций и необходимых новациях - расскажем в "Главном эфире". Не пропустите уже в это воскресенье, ровно в 9 вечера.

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