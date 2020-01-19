В своих четырех стенах: непростой квартирный вопрос снова в центре внимания на самом высоком уровне. Причем не стоит забывать и о том, что мы оставляем за пределами своей крепости. О стройке, экологии и других важных для каждого темах поговорят мои коллеги сегодня в "Главном эфире" в 9 вечера.



