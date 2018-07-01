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О главном за неделю - в "Главном эфире"

Сенсации чемпионата, проводы белорусской биатлонной легенды и надежды на классный хоккей с новым руководителем федерации. Об этом и не только уже сегодня в "Главном эфире" в 9 вечера.

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