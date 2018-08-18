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О главном за неделю в "Главном эфире"

Теперь внимание к Оршанскому району будет особым. Не обошли эту тему и журналисты итоговой программы недели "Главный эфир". Уже завтра в 9 вечера.

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