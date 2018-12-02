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О главном за неделю в "Главном эфире" в 9 вечера

Начало больших стартов не за горами в большом теннисе. Из гонки за лидерство выбывает старая гвардия. Максим Мирный официально завершил профессиональную карьеру. Но громко о себе заявляет молодежь. Об этом и не только в "Главном эфире" в 9 вечера.

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