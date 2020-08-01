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О главных событиях недели расскажем в "Главном эфире"

Сколько труда вложено в производство, когда один месяц в полях обеспечивает целый год продовольственной безопасности. О людях, которые делают страну сытой. А также эффективность производства и конкурентоспособность нашего АПК. Смотрите завтра вечером в "Главном эфире".

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