О главных событиях недели расскажем в "Главном эфире"

Сколько труда вложено в производство, когда один месяц в полях обеспечивает целый год продовольственной безопасности. О людях, которые делают страну сытой. А также эффективность производства и конкурентоспособность нашего АПК. Смотрите завтра вечером в "Главном эфире".



