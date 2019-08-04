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О главных событиях недели расскажет "Главный эфир"

С полей прямо на стол - какой хлеб по душе белорусам! Секреты производства на примере одной пекарни. Каравай белорусский, технологии французские. Секреты хлеба с нотками Прованса уже сегодня вечером в "Главном эфире".

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