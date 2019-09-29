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О главных событиях недели расскажет "Главный эфир"

В Брагинском районе появится порт с выходом к Черному морю. Договор подписан. Инвестиции составят порядка 65 миллионов долларов. Большой репортаж о перспективе развития районов, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, смотрите сегодня в 9 вечера в "Главном эфире".

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