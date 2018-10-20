О главных событиях недели смотрите в "Главном эфире"

Впрочем, лейтмотивом рабочей поездки Президента в Гродненскую область стал комплексный взгляд на развитие Гродно и всего региона. Чем сегодня живет область, какие есть проблемы и как меняется город - смотрите завтра в 9 вечера в "Главном эфире".