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О главных событиях недели смотрите в "Главном эфире"

Впрочем, лейтмотивом рабочей поездки Президента в Гродненскую область стал комплексный взгляд на развитие Гродно и всего региона. Чем сегодня живет область, какие есть проблемы и как меняется город - смотрите завтра в 9 вечера в "Главном эфире".

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