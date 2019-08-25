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О главных событиях недели смотрите в "Главном эфире"

Когда спорт и Беларусь единое целое. Биатлонные гонки в Раубичах и эксклюзивное интервью от нового главы сборной Беларуси по хоккею. Смотрите сегодня в 9 вечера в "Главном эфире".

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