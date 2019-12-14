О главных событиях недели завтра расскажет "Главный эфир"

Чтобы качество жизни людей в стране было лучше, и жили они при этом дольше. Эту сверхидею, которая лежит в основе нашей национальной политики, напомнил накануне Президент. Александр Лукашенко пообщался со студентами-медиками и их преподавателями. Говорили об условиях образования и первых рабочих местах. Как сегодня живут врачи, и какие вопросы требуют оперативного вмешательства. Тема медицины в центре внимания "Главного эфира". Смотрите завтра вечером на "Беларусь 1".



