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О главных событиях недели завтра расскажет "Главный эфир"

Чтобы качество жизни людей в стране было лучше, и жили они при этом дольше. Эту сверхидею, которая лежит в основе нашей национальной политики, напомнил накануне Президент. Александр Лукашенко пообщался со студентами-медиками и их преподавателями. Говорили об условиях образования и первых рабочих местах. Как сегодня живут врачи, и какие вопросы требуют оперативного вмешательства. Тема медицины в центре внимания "Главного эфира". Смотрите завтра вечером на "Беларусь 1".

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