О главных событиях уходящей недели расскажет "Главный эфир"

Заветный трофей для всех клубов КХЛ - Кубок Гагарина - в Минске. В столицу его привез нападающий ЦСКА Павел Карнаухов. Эксклюзивное интервью с воспитанником столичной "Юности" смотрите сегодня в 9 вечера в "Главном эфире".



