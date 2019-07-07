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О главных событиях уходящей недели расскажет "Главный эфир"

Заветный трофей для всех клубов КХЛ - Кубок Гагарина - в Минске. В столицу его привез нападающий ЦСКА Павел Карнаухов. Эксклюзивное интервью с воспитанником столичной "Юности" смотрите сегодня в 9 вечера в "Главном эфире".

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