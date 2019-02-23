О главных событиях в "Главном эфире"

Эта неделя уходящей зимы была одной из самых спортивных. Чемпионат Европы по биатлону, "Гонка легенд", а также этап Кубка мира по фристайлу в Раубичах оставили массу положительных эмоций в сердцах белорусских болельщиков. О самых ярких гонках и эффектных прыжках подробнее завтра вечером в "Главном эфире".

