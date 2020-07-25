О главных событиях за 7 дней завтра в "Главном эфире"

Мобилизовать все силы и убрать урожай качественно. Успех аграриев как залог благосостояния страны. Равно как и новые социальные объекты, которые на неделе открылись в Гомеле и Марьиной Горке. О главных событиях за 7 дней поговорим уже завтра в "Главном эфире" в 9 вечера.





