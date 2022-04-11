О глобальном эксперименте по подмене понятий в рамках целой страны - в проекте "Площадка"

Верхушка увлекшейся майданами Украины переписывает историю, а карателей называет героями.

Словом, деградация духовная, социальная, экономическая. Депопуляция населения, массовый отток рабочей силы, стремительный рост социальных пороков - еще одно следствие слепой веры общества сладким обещаниям западных "доброжелателей". О таком разном донорстве Украины и Беларуси авторская "Площадка".

Максим Осипов приветствует вас, чтобы поговорить о хрупкости гуманизма и человечности как таковой и о беспрецедентном эксперименте по возвращению целой страны в духовное Средневековье.

К сожалению, я не про экзотичную банановую республику. Я по нашу южную соседку, бывшую житницу Европы, на полях которой ныне реализуется жуткий проект расчеловечивания нации.

Недавние видео с мучениями пленных солдат и издевательствами над ними - логичный этап общественной деградации. Сперва по всей стране привязывали мужчин к столбам и деревьям и с улюлюканьем избивали их. Потом стали привязывать и унижать женщин. Затем подростков и детей. Ныне - солдат.

Про майданы (точнее - их деградацию) стоит сказать отдельно. Если в 2004 году Майдан завершился компромиссом между элитами, не было и серьезных преследований представителей старого режима, то в 2014 победители действовали по принципу "горе побежденным".

Первый Майдан был ненасильственным, второй повлек десятки жертв, точное число которых неизвестно по сей день. В 2004 у протестующих не было оружия, в 2014 были и захваты армейских складов, и поступление оружия из-за границы.

Наконец, в первом Майдане не было радикальной составляющей, во втором же (особенно на завершающей стадии) инициативу перехватили именно радикалы.

В украинской политике появился даже отдельный термин: "дети Майдана". Ибо многие дети, участники тех событий, подросли и приняли участие в войне в Донбассе. Многие были убиты или сами стали убийцами, инвалидами или просто "потерянным поколением". Ныне они вступают в националистические группировки, публикуют картинки с Гитлером, избивают неугодных, попутно грабя ларьки и магазины.

Сегодня Украина занимает четвертое место среди европейских стран по уровню проявления агрессии подростков

И популярный ныне тезис о "российской агрессии" совершенно ни при чем. В националистических группах второе десятилетие кряду призывают "бить хачей", "бороться с евреями" и не слушать учителей в школе, так как школы - фабрика по производству рабов. Одни названия групп чего стоят! "Черное солнце", "Лесной преступник", "Национальный протест".

Но если "черное солнце" упорно зажигают - значит, это кому-нибудь нужно?





В поиске ответа на этот вопрос открывается очень широкое поле.

Осенью 2009 года в Украине разгорелся педофильский скандал вокруг обвинений об изнасиловании детей сотрудниками международного детского центра "Артек". Да-да, того самого знаменитого пионерлагеря СССР. В печати заговорили о существовании организованной преступной группировки, якобы занимавшейся изготовлением в "Артеке" детского порно, и о том, что в совращении малолетних принимали участие даже народные депутаты.

И это стало лишь верхушкой айсберга: несколько лет назад МВД Украины сообщило, что в стране ежедневно около 25 детей сбегают из дома, за год более полутора тысяч детей становятся жертвами тяжких и особо тяжких преступлений, при этом около 200 подвергаются изнасилованию.

Еще более выгодны кому-то подросшие дети - и события в Донбассе, как и нынешняя спецоперация России, также пришлись очень кстати. Именно они спровоцировали бурный рост черного рынка торговли человеческими органами. Тогда аналитики заговорили о том, что в районе конфликта в Донбассе активизировались системные процессы по изъятию органов как у мирных жителей, так и у комбатантов - участников вооруженных конфликтов. 29 сентября 2014 года спецпредставитель ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Мадина Джарбусынова заявила, что обнаруженные в массовых захоронениях в Донбассе тела без внутренних органов, скорее всего, стали жертвами трансплантологов.

Еще бы! Запад готов платить в разы больше, но и предлагаемые украинцам "демпинговые" цены их для нищающей страны - ого-го!

За часть печени в Украине в среднем можно получить до $30 тыс., за почку - $20-30 тыс., костный мозг - $10 тыс., легкие (пересадка осуществляется вместе с сердцем) - $100 тыс. долларов.





Увы, украинский опыт черной трансплантологии XXI веком не ограничивается. Во второй половине 90-х руководитель Львовской областной клинической больницы Богдан Федак организовал преступную группу, продававшую в США и детей целиком, и их органы. Следствием было установлено, что из Львова тогда пропало около 130 малышей. С началом АТО "черный доктор" обосновался по соседству с Донбассом - в Харькове.

Не буду продолжать примеры и цифры - уж больно мерзко от них на душе. Замечу одно: Беларусь выступала, выступает и - убежден! - будет выступать донором мира и стабильности в регионе.