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О гололедице на дорогах предупреждает МЧС
Гололедица увеличивает вероятность возникновения аварий на дорогах и повышается риск травматизма людей. 16 ноября по северо-востоку Беларуси на отдельных участках дорог ожидается гололедица, пишет Sputnik со ссылкой на официальный Telegram-каналМЧС.
Спасатели предупреждают, что гололедица затрудняет движения транспорта, увеличивает вероятность возникновения ДТП и повышается риск травматизма населения.
По прогнозам синоптиков, сегодня будет преобладать облачная погода. Во многих районах ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В утренние часы местами сгустится слабый туман. Ветер днем северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем может колебаться от -2°С до +4°С, а по югу страны поднимется до +6°С.
Фото:pixabay.com
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