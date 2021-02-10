ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

О готовности к народному собранию - из Дворца Республики Александр Хоровец

Все ли готово во Дворце Республики и какая атмосфера царит? Сейчас там находится Александр Хоровец.

Завтра, начиная с 9 утра, я и мои коллеги из этой студии будем выходить в прямые эфиры, где с делегатами и экспертами обсудим самые важные аспекты

Всебелорусского народного собрания.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все