О готовности к народному собранию - из Дворца Республики Александр Хоровец

Все ли готово во Дворце Республики и какая атмосфера царит? Сейчас там находится Александр Хоровец.

Завтра, начиная с 9 утра, я и мои коллеги из этой студии будем выходить в прямые эфиры, где с делегатами и экспертами обсудим самые важные аспекты