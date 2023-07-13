О готовности спортивных площадок в Гомеле, Солигорске и Жлобине ко II Играм стран СНГ - в очередной серии проекта "Домашняя арена"

Игры стран СНГ - уникальный мультиспортивный форум, потому что соревнования выйдут далеко за пределы белорусской столицы. В проведении задействованы спортивные площадки в каждом регионе страны. Некоторые из них пришлось переориентировать. Так, в Жлобине вместо привычного хоккея пройдут состязания по самбо, а теннисные корты спорткомплекса "Шахтер" в Солигорске примут борцов. В очередной серии проекта "Домашняя арена" оценили готовность Гомеля, Солигорска и Жлобина (подробности в видео).