ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

О грязных методах работы некоторых коммерсантов смотрите в спецрепортаже АТН "Расчет зеленью"

Что происходит с ценами на белорусские овощи? В специальном репортаже "Расчет зеленью" корреспонденты Агентства теленовостей расскажут о людях, из-за которых цены на белорусские овощи порой становятся выше, чем на импортные, а главное - покажут их грязные методы работы, основанные на коррупции и уклонении от уплаты налогов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все