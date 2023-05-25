О грязных методах работы некоторых коммерсантов смотрите в спецрепортаже АТН "Расчет зеленью"

Что происходит с ценами на белорусские овощи? В специальном репортаже "Расчет зеленью" корреспонденты Агентства теленовостей расскажут о людях, из-за которых цены на белорусские овощи порой становятся выше, чем на импортные, а главное - покажут их грязные методы работы, основанные на коррупции и уклонении от уплаты налогов.