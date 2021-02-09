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О кадровой диагностике, зарплатах и будущих изменениях - первый заместитель министра труда и соцзащиты
К одной из самых обсуждаемых тем и главному событию в жизни нашей страны - Всебелорусскому народному собранию. Именно здесь будут определять, как будем жить дальше, в каких направлениях будем развивать Беларусь. Предстоит уточнить и расставить главные акценты. Среди приоритетных задач на ближайшие 5 лет - эффективное использование трудового потенциала и устойчивый рост доходов. В частности, планируется, что зарплата бюджетников увеличится в 1,5-2 раза. Речь об учителях, врачах и среднем медперсонале, работниках сферы соцобслуживания и культуры. Какие еще предстоят изменения, мы расспросили первого замминистра труда и социальной защиты Андрея Лобовича.
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