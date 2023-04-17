О карательной операции "Коттбус" расскажет новая серия проекта "Геноцид. Без права на жизнь"

"Геноцид. Без права на жизнь". В новой серии проекта - карательная операция "Коттбус" по ликвидации партизанских отрядов Витебской и Минской областей. На нее возлагали большие надежды и планировали провести молниеносно за 10 дней. Фашисты с особой жестокостью чинили расправу в отношении жителей Борисовско-Бегомльской партизанской зоны. На уничтожение беззащитных людей была брошена авиация. Больше пяти тысяч угнанных для нужд рейха и десятки тысяч убитых. Однако планы немцев - очистить стратегически важный район - провалились. Уже осенью 1943-го блокада немцев была прорвана. Противостояние, которое длилось месяц, было оплачено кровавой ценой. Всего за период карательной операции немцами был сожжен 221 населенный пункт. Реконструированные сцены попыток скрыться от пулеметной очереди и свидетельства тех, кому удалось спастись.