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Вадим Ипатов о ходе голосования и активности избирателей

О ходе голосования и активности избирателей. Оперативно информация поступает из Центризбиркома Там работает наша мобильная студия. На прямой связи Светлана Лукьянюк.

Гость студии - Вадим Ипатов, зампредседателя Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов (видео).

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