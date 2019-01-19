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О ключевых темах уходящей недели - в "Главном эфире"

Итоговая программа недели расскажет про народную традицию - окунуться в проруби и про сам праздник Крещения. Также не обойдет стороной откровенный и живой диалог Президента с дипломатами. Итак, ключевые темы уходящих 7 дней - завтра в 9 вечера в "Главном эфире".

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