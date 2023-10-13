О компрадорах в бундестаге и о том, почему немецкая экономика уходит в тень - в рубрике "Скриншот"

В целом мы находимся в ситуации, когда на нас сильно влияют и наносят ущерб внешние факторы. Как следствие, это приводит к риску деиндустриализации. Мне больно констатировать, что в Германии уже есть первые сильные признаки этого. Хуже всего, что мы в Германии в последние годы получали выгоду из дешевого российского газа. Этому теперь конец, это болезненно повредило бизнес-модель экономики Германии. Именно ошибочные политические решения повлияли на такие высокие затраты на электроэнергию. Подумайте о поэтапном отказе от атомной энергетики. Это не имеет ничего общего с защитой климата, но это стало значительным фактором затрат. Поэтому эти ошибки в энергетической политике стоили очень дорого, и не может быть так, чтобы немецкая промышленность, немецкие рабочие остались в долгу.

Кристиан Куллман, гендиректор химической компании (Германия)