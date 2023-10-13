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О компрадорах в бундестаге и о том, почему немецкая экономика уходит в тень - в рубрике "Скриншот"
Немецкая экономика уходит в тень. Все больше людей вынуждены обращаться за пособием и перебиваться разовыми нелегальными подработками. Бюджет Германии стремительно тает, не выдерживая нагрузку. Ситуацию усугубляет энергетический кризис, вызванный политической конъюнктурой бундестага. Мелкий и средний бизнес стремительно банкротится, оставляя немцев без работы. Крупные промышленники ищут новые страны для релокации производства. Попытки Шольца исправить ситуацию только усугубляют происходящее и вызывают всеобщую критику. Подробности в рубрике "Скриншот".
Немецкая экономика уходит в глубокую рецессию. Цены на газ почти в 2 раза выше, чем были до отлучения от российской кормящей трубы. Да и закупать приходится, виляя политической лояльностью и размахивая над головой санкционным пакетом. Крупные промышленники с трудом сводят концы с концами - ни энергоносителей, ни рынков сбыта. У многих все чаще встает вопрос о переносе производства на территорию других государств.
В целом мы находимся в ситуации, когда на нас сильно влияют и наносят ущерб внешние факторы. Как следствие, это приводит к риску деиндустриализации. Мне больно констатировать, что в Германии уже есть первые сильные признаки этого. Хуже всего, что мы в Германии в последние годы получали выгоду из дешевого российского газа. Этому теперь конец, это болезненно повредило бизнес-модель экономики Германии. Именно ошибочные политические решения повлияли на такие высокие затраты на электроэнергию. Подумайте о поэтапном отказе от атомной энергетики. Это не имеет ничего общего с защитой климата, но это стало значительным фактором затрат. Поэтому эти ошибки в энергетической политике стоили очень дорого, и не может быть так, чтобы немецкая промышленность, немецкие рабочие остались в долгу.
Все прекрасно понимают, что после отказа от российской нефти других производителей в мире чудесным образом не появилось. Зато политическая конъюнктура расплодила целую плеяду фирм-посредников, готовых одним движением руки превратить российскую нефть, например, в индийскую. По данным Федерального статистического управления Германии, за первые семь месяцев текущего года импорт нефтепродуктов из Индии вырос более чем в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Когда вы смотрите на то, как развивается экономика в России, вы понимаете, что они растут. А мы? Что мы имеем? У нас отрицательный рост, мы скатываемся в рецессию. И они [власти] не желают думать о том, что рост цен, естественно, как-то связан с тем фактом, что они сократили поставки из-за своих собственных санкций. Теперь мое первое замечание: если мы продолжим это делать, если вы продолжите это делать, вы действительно поможете разрушить эту страну еще на один шаг дальше.
Стоит отметить, что бюджет Германии на 2024 год составляет 446 млрд евро. Это самый низкий показатель за последние 4 года. Так, например, в 2020-м бюджет страны составлял 509 млрд евро. В связи с этим практически все министерства будут вынуждены экономить. Под нож пустили даже пособия на детей. Очевидно, в бундестаге уверены, что во имя интересов Белого дома немецким детям не грех и пострадать.
В следующем году мы ожидаем выплаты процентов на сумму около 37 млрд евро, что в десять раз больше по сравнению с 2021 годом. Процентные расходы в федеральном бюджете сейчас в два раза превышают бюджет министра образования и исследований. Таким образом, посыл ясен: мы просто не можем позволить себе бесконечные новые долги, мы не смогли бы их финансировать.
Спасти экономику страны пытаются с помощью проекта антикризисных мер. Олаф Шольц презентовал в бундестаге план реформ под общим названием "Пакт Германии". Вот только вместо поддержки крупных промышленников, которые являются фундаментом немецкой экономики, "Пакт Германии" предусматривает развитие зеленой энергетики.
Пакт Германии начинается там, где граждане наиболее остро ожидают прогресса, - с энергоснабжения, которое должно быть чистым, безопасным и доступным; со строительства новых квартир и домов; с модернизации и оцифровки нашей инфраструктуры; с конкурентоспособности наших компаний.
С резкой критикой бюджета Германии на 2024 год выступает Федеральная счетная палата. Высший орган финансового контроля за бюджетом, уверен, что предполагаемые доходы не покроют планируемые расходы. Об этом сообщает издание Handelsblatt. По мнению экспертов, размер реального долга Германии не соответствует заявленной сумме 16,5 млрд евро, а составляет практически 86 млрд. Немецкая экономика стремительно уходит в тень. Больше половины жителей Германии не видят смысла работать легально. По данным немецкого таблоида BILD, 52 % считают, что работа с "белой зарплатой" в Германии больше не имеет смысла.
Ни одно наше предприятие не способно выдержать конкуренцию. И американцы хлопают в ладоши, это было ими задумано классно. Они теперь перетягивают более 12 или 13 процентов немецких предприятий с огромным потенциалом, и ноу-хау переселяются в Америку. 50 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса за полгода закрылись, подали на банкротство.
По данным социологических исследований, подавляющее большинство немцев не доверяет правительству Шольца в решении наиболее насущных проблем страны. Немцы все чаще освистывают представителей официального Берлина.
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