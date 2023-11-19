О кровавом бизнесе: от рейдерства, приватизации, заказных убийств до белорусских протестов - в "Понятной политике"

От рейдерства и приватизации до заказных убийств и белорусских протестов. Кровавый бизнес под либеральной обложкой.

Михаил Ходорковский - русский Сорос и апологет революций. Ручные медиа и карманные фонды, призыв к насилию в Минске и покровительство Запада. Кто был союзником белорусских экстремистов? История одной группировки - в "Понятной политике". Смотрите в понедельник, 20 ноября, после "Панорамы" на "Беларусь 1".