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О кровавом бизнесе: от рейдерства, приватизации, заказных убийств до белорусских протестов - в "Понятной политике"

От рейдерства и приватизации до заказных убийств и белорусских протестов. Кровавый бизнес под либеральной обложкой.

Михаил Ходорковский - русский Сорос и апологет революций. Ручные медиа и карманные фонды, призыв к насилию в Минске и покровительство Запада. Кто был союзником белорусских экстремистов? История одной группировки - в "Понятной политике". Смотрите в понедельник, 20 ноября, после "Панорамы" на "Беларусь 1".

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