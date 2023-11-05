О кровавых конвульсиях однополярного мира - в рубрике "Скриншот"

Примерно через 10 дней после теракта 11 сентября я проходил по Пентагону, по пути встретил там Рамсфельда и Вульфовица. Я спустился вниз по лестнице, чтобы обсудить кое-что с людьми, которые работали на меня. И один генерал позвал меня и сказал, что я должен зайти к нему на разговор. Я сказал ему, что он должен быть сильно занят, он ответил: "Нет, нет….. мы приняли решение начать войну с Ираком". Я зашел к нему снова через несколько недель, к тому времени мы бомбили Афганистан. Я спросил у него: "Мы все еще собираемся воевать с Ираком?" Он ответил: "Еще хуже!" Он взял со стола какую-то бумагу и сказал, что только сегодня получил ее сверху из Министерства обороны. Он сказал: "Здесь написано, что мы должны вторгнуться в 7 стран за 5 лет, начиная с Ирака, затем Сирия, Ливан, Ливия, Сомали, Судан и Иран".

Уэсли Кларк, генерал армии США в отставке