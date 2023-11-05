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О кровавых конвульсиях однополярного мира - в рубрике "Скриншот"
Принцип "разделяй и властвуй", казалось бы, стар как мир, но между тем не теряет актуальности. Мы с вами уже наблюдали совершенно открытую дискуссию в западном мире о том, на какие новые государственные образования необходимо будет разделить Россию и Китай после их поражения. Безусловно, эти процессы обусловлены попытками Белого дома сохранить уклад международных отношений, в котором доминирующей силой остаются США. Сильные и суверенные государства, как и союзы таких стран, - ключевая угроза для модели однополярного устройства мира.
Именно поэтому экспортеры демократии с таким остервенением один за другим разжигают региональные конфликты. Столкни всех лбами и продавай оружие участникам конфликта – фундаментальная концепция внешней политики США. Полыхающий Ближний Восток полностью укладывается в их картину мира. Аналитические структуры еще в 2013 году публиковали теорию разделения пяти стран региона на 14 новых образований. Очевидно, мы с вами свидетели практической реализации. Подробности в рубрике "Скриншот".
Ближний Восток как регион с огромными запасами полезных ископаемых всегда был точкой притяжения для экспортеров демократических ценностей. Мы с вами уже давно привыкли к закономерности, при которой разведка новых месторождений в одной из стран неминуемо связана с кризисом свободы слова и волеизъявления. Заботливые американские авианосцы незамедлительно выдвигались в регион и уже под крыльями самолетов непринужденно доставляли все самое необходимое. О чем, не стесняясь, рассказывают отставные генералы.
Примерно через 10 дней после теракта 11 сентября я проходил по Пентагону, по пути встретил там Рамсфельда и Вульфовица. Я спустился вниз по лестнице, чтобы обсудить кое-что с людьми, которые работали на меня. И один генерал позвал меня и сказал, что я должен зайти к нему на разговор. Я сказал ему, что он должен быть сильно занят, он ответил: "Нет, нет….. мы приняли решение начать войну с Ираком". Я зашел к нему снова через несколько недель, к тому времени мы бомбили Афганистан. Я спросил у него: "Мы все еще собираемся воевать с Ираком?" Он ответил: "Еще хуже!" Он взял со стола какую-то бумагу и сказал, что только сегодня получил ее сверху из Министерства обороны. Он сказал: "Здесь написано, что мы должны вторгнуться в 7 стран за 5 лет, начиная с Ирака, затем Сирия, Ливан, Ливия, Сомали, Судан и Иран".
Подобные планы не появляются одномоментно, а являются частью многолетней планомерной политики Белого дома. Собственно, об этом уже постфактум нам генерал и говорит. Так вот один из подобных планов о судьбе Ближнего Востока был любезно опубликован на страницах The New York Times в сентябре 2013 года. Робин Райт - аналитик американского Института мира и Центра Вудро Вильсона - излагает проект, согласно которому, постепенно карта Ближнего Востока может быть перерисована. Предполагается разделить 5 стран на 14 новых объединений.
Если мы посмотрим с точки зрения того, как это разыгрывается, то это выдает руку США. Израиль, кстати, тоже не заинтересован в затяжном конфликте. Если бы Израиль был самостоятелен, он нанес бы быстрый удар. В том, как сейчас развиваются события, становится понятно, что управляют этой обстановкой извне и изнутри именно США.
Война в Палестине может стать спусковым крючком. Группировка Йемена уже официально объявила о присоединении к конфликту. Парламент Алжира предоставил президенту полномочия начать войну при наступлении определенных обстоятельств. О серьезных намерениях заявили представители "Хезболлы". Регион на пороге масштабной войны, исход которой практически невозможно спрогнозировать.
Я бы хотел, чтобы ЦАХАЛ насадил на палки головы сотни лидеров ХАМАС и выстроил их на границе Израиля и Газы в знак того, что 7 октября 2023 года больше никогда не повторится. И использовал бы все ресурсы, чтобы выстроить границу, защищающую будущее. Это решение должен принимать Израиль, а не мы. Это то, что Давид Бен-Гурион сказал бы Израилю сделать. Это то, что Джордж Вашингтон сказал бы сделать Соединенным Штатам.
Подобная риторика и двойные стандарты в отношении погибших в этом конфликте явно не способствуют мирному урегулированию ситуации. Как мы понимаем, о нем никто в Белом доме и не думает. Полыхающий Ближний Восток для них представляет куда больший интерес, чем объединение региона, который сможет побороться за свое место в многополярном мире.
Мы сейчас обостряем ситуацию по всем направлениям, где считаем, что эскалация эффективна. Мы попробовали это в Украине. Все обостряли и обостряли, и обостряли ситуацию. И сейчас Украина оказалась в руинах. Больше всего я боюсь того, что если будет развязана эта региональная война, а я думаю, что это возможно, то к ее концу не будет никакого Израиля.
Там, где появляются авианосцы демократии, неизбежно гибнут десятки и сотни тысяч мирного населения. Их традиционно предпочитают называть сопутствующими потерями в борьбе за некое благое дело. Фактически речь неизбежно идет и о нас с вами. Одна дама уже пыталась пригнать шестой флот к берегам Беларуси. Может, их отсутствие в некотором роде нас и спасает.
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