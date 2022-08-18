О латвийской "демократии" из первых уст - Александр Цветков дал интервью телеканалу "Беларусь 1"

Еще одно доказательство того, что Беларусь - страна, которую не просто хочется увидеть, здесь комфортно и безопасно жить. Именно поэтому все чаще иностранные граждане, насытившись свободой и демократией в собственных странах, мечтают стать жителями Беларуси.

Герой следующего материала - гражданин Латвии, который за правду, что так резала слух европейских политиков, был вынужден покинуть родную страну и искать помощи у нас. Сейчас он живет в Витебске и мечтает получить белорусское гражданство. Подробнее - в интервью.

- Александр, Вы уроженец города Резекне, до недавнего времени проживали в Даугавпилсе. У себя на родине подверглись преследованию за политические взгляды и поддержку русского языка. Расскажите подробнее свою историю.

- Да, действительно, я родился в Латвии. Детский сад, школа, срочная служба в армии. И за неимением возможности учиться и работать был вынужден уехать за границу. Неоднократно пробовал приезжать в Латвию, чтобы начать там новую жизнь. И вот в этом году, когда я уже жил в Даугавпилсе, без повестки, без всяких предварительных бесед со мнойко мне ворвалась группа захвата Службы госбезопасности Латвии. Было два удара электрошокером: в грудь и в живот. Далее они повалили меня на землю, стояли на мне, были побои. Собрали маленькие флажки и большой российский флаг, кинули все это на пол, устроили беспорядок. Они топтались по ним своими военными ботинками. Постоянно было психологическое давление. Начали угрожать, чтоя буду отвезен в Рижскую центральную тюрьму или на "Белый лебедь". Это был спецназ СГБ Латвии.



- По сути, такой интерес со стороны спецслужб связан с тем, что Вы открыто высказывали свою позицию. Какие действия политиков, которые так любят говорить о демократии, особенно возмущают?



- Сейчас мы все видим, как в Латвии притеcняется русскоязычное население. В прошлом году мне отказали в работе водителем и развозе газовых баллонов, сославшись на то, что получат штраф от Рабочей инспекции Латвии за то, что я говорю с акцентом, а также у меня русское имя и фамилия. Насчет памятников. Например, на памятнике в Риге рисуются нецензурные символы и высказывания. Неоднократно, кстати, я писал об этом в СГБ, но приходил ответ, что в связи с отсутствием состава преступления дело закрыто и передано в архив. Я писал, начиная с полиции и заканчивая Генпрокуратурой, в Сейм Латвийской Республики, в инстанции Министерства юстиции о том, что принимаются антинародные законы, притесняется русскоговорящий народ, о закрытии русских школ. И все это спровоцировало то, что ко мне 6 апреля нагрянули незваные гости.



- Как Вы оказались в нашей стране? Какие впечатления?



- После последнего допроса я понял, что мне не избежать их так называемого наказания. В тот же день, когда я пересек границу, я почувствовал себя дома, потому что это мой славянский народ. Сейчас мы гуляем по главной площади Витебска, а если бы мы гуляли на такой же площади в Латвии, то 99 процентов, что за нами бы приехала как минимум полиция и арестовала бы за то, что мы здесь находимся. Я уже не говорю про то, если бы мы возложили цветы. В Латвии я не могу почтить память воинов, которые дали нам свободу и право на жизнь.



- Какие у Вас планы относительно Беларуси?



- 16 августа подал документы в службу миграции, планирую остаться. Я слышал, что Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко упоминал, что он будет лично курировать дела граждан Латвии, которые хотят получить гражданство Беларуси. Далее я бы хотел пойти учиться на юриста или же работать по специальности. Несколько есть машиностроительных специальностей.



- Что касается уровня жизни. Особенно остро в Прибалтике стоит вопрос роста цен на продукты питания и энергоресурсы. Как сейчас живут обычные люди? И что им обещают чиновники?



- Чиновники, как обычно, обещают повышение зарплат или индексацию пенсий. Но спустя несколько месяцев повышаются цены в магазинах, на энергоносители. Если взять самую незащищенную группу (это пенсионеры), выходит так, что за однокомнатную квартиру приходится платить большую часть пенсии. Остальная часть уходит на продукты питания. Нужно еще купить очень дорогие в Латвии лекарства. Поэтому, то, что обещают политики Латвии, это очень лицемерно.



- Очень много жителей Латвии по безвизу приезжают в Беларусь погостить. Почему это так раздражает европейских чиновников?



- Люди из Латвии приезжают сюда и здесь видят совсем другую Беларусь, а не ту, про которую нам рассказывают в Латвии.



- Какой видят нашу страну жители Прибалтики, когда приезжают сюда?



- Первое - это то, что и я увидел. К ним относятся так, как и ко всем гражданам Беларуси. Нет никакой дискриминации. Все очень спокойно.



- Знаю, что Вы ведете свой блог. Подписчики активно интересуются жизнью в Беларуси. О чем спрашивают, что особенно интересует?



- То, о чем я уже рассказал: какие здесь приветливые, добросердечные люди, отношение чиновников в Беларуси. И люди захотели приехать. Интересуются, чтобы я дальше им рассказывал, как здесь устроиться, чтобы начать новую жизнь и чувствовать себя более свободным, говорить на родном языке.



- Вы себя почувствовали здесь по-домашнему?

