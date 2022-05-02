О льготах для выпускников педклассов рассказал ректор БГПУ им. М. Танка Александр Жук

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка в этом году выпустит 220 молодых специалистов, которые ранее обучались в педагогических классах. Это вдвое больше, чем в 2021-м. К слову, сегодня в БГПУ учатся 744 выпускника таких профильных классов - это каждый пятый студент дневной формы обучения.



Какие льготы доступны сегодня ребятам, которые со школьной скамьи выбрали образовательную сферу своим профессиональным коридором, и где востребованы сегодня молодые специалисты отрасли. На эти вопросы ответил ректор БГПУ имени Максима Танка Александр Жук.



- Что нужно для того, чтобы стать выпускником педкласса? Какие критерии отбора и что изучают ребята?



- Разработана программа факультативного курса "Введение в педагогическую профессию", который включает 4 модуля: 2 педагогических и 2 психологических, объем 140 часов. Это теоретическая часть. Есть и практическая часть этих занятий - так называемые педагогические пробы: такие испытания, которые моделируют будущую педагогическую деятельность. Школьники готовятся и проводят фрагменты уроков в младших классах, организуют занятия с детьми, различные творческие мероприятия, волонтерскую деятельность, работают в лагерях школьных и так далее.







- Какие льготы имеют ребята при поступлении?



Выпускники педагогических классов зачисляются в университет на педагогические специальности без результатов централизованного тестирования, это такая хорошая льгота. Но для тогочтобы получить эту возможность, необходимо выполнить ряд требований.



Во-первых, ребята должны учиться на хорошо и отлично. По всем школьным предметам оценки должны быть не ниже 7 (7-10). По двум профильным предметам, соответствующим вступительным испытаниям в высшее учебное заведение, отметки должны быть не ниже 8.



Должна быть рекомендация педагогического совета учреждения образования. Я должен сказать, что и школы, и гимназии, где открыты педклассы, очень ответственно относятся к выдаче этих рекомендаций. Всего лишь одна треть выпускников педагогических классов получают подобную рекомендацию. И абитуриенты должны пройти соответствующее собеседование при поступлении.







- По итогам первого выпуска тех, кто учился в педклассах, можно ли уже сказать, что эти ребята более мотивированы, более ознакомлены с будущей профессией?



- Да, мы уже в этом году осуществляем второй выпуск. 110 человек мы выпустили и, естественно, мониторим, каким образом они адаптировались уже на первом рабочем месте, что у них получается, какие трудности. Мы видим по результатам опросов, что более 72 % молодых педагогов - выпускников педклассов - утверждают, что они вполне адаптировались к работе и чувствуют себя уверенно. В то время как другие молодые специалисты показывают результат лишь 60 %. Поэтому мы еще опросили директоров школ и гимназий, где работают эти выпускники. Они тоже подчеркивают, что выпускники педагогических классов более подготовлены к педагогической деятельности, более мотивированы на педагогическую профессию и чувствуют себя более уверенно и комфортно на первом рабочем месте.







- Где сегодня востребованы молодые педагоги и влияет ли этона цифры целевого набора?



- В последние годы мы отмечаем наибольшую потребность в воспитателях дошкольных учреждений и учителях начальных классов, а также учителях-предметниках: математика, информатика, физика. И в последнее время в Минской области, в городе Минске ощущается потребность в учителях химии, биологии, иностранных языков.



Естественно, это влияет и на цифры целевого набора, но хочу сказать, что в нашем университете эти цифры достаточно велики: на 885 мест дневной бюджетной формы получения образования у нас порядка 240 целевиков -то есть, каждый четвертый студент БГПУ - целевик.



Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы целевые направления получали лучшие выпускники и прежде всего - выпускники педагогических классов.

