О льготах и возможностях для молодых специалистов рассказали старшеклассникам минской школы

С какого возраста подросток может официально работать. Какими правами и обязанностями, льготами и возможностями обладает молодой специалист при устройстве на работу. Об этом сегодня со старшеклассниками 4-й средней школы Минска говорили представители профсоюзной организации, которая в этом году отмечает вековой юбилей. Открытый урок для школьников стал и своеобразным экскурсом в историю профсоюзного движения в Беларуси.



Кстати, одно из старейших учебных заведений Минска, что находится в Ленинском районе, также отмечает день рождения - 115 лет. В течение года запланированы юбилейные мероприятия с участием всех классов. По архивным данным, в 1906 году школа была открыта как частная мужская гимназия и находилась в современном здании исторического факультета БГУ. Статус городской школы № 4 она приобрела только в 1918 году.



