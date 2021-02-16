3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
О любимом деле и активной гражданской позиции механизатора из глубинки в ролике "Мы - белорусы!"
Большая часть делегатов народного форума была представлена людьми труда, как говорится, от земли. В их числе и героиня нашего следующего ролика.
Уже 46 лет она работает трактористом в хозяйстве Дзержинского района. Согласитесь, не самая популярная профессия среди женщин. Однако она сумела не только сломать гендерные стереотипы, но и заработать авторитет среди своих коллег-мужчин. О любимом деле и активной гражданской позиции механизатора из глубинки - в нашем ролике "Мы - белорусы!" (видео).
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП