ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

О любви и семье в христианской традиции смотрите в телепроекте "Сіла веры"

Духовный разговор на философские темы. В новой серии телепроекта "Сіла веры" речь пойдет о любви и семье в христианской традиции. Какие принципы способствуют сохранению гармонии в отношениях? На вопросы ответит представитель православной церкви, блогер и психолог.

Эти три амплуа объединил клирик прихода храма Иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" Антоний Бондарев. Просвещать современную молодежь о вечных ценностях через христианский контент. Таков посыл нового выпуска телепрограммы "Сіла веры". Смотрите сегодня в 15:35 и в субботу, 17 августа, в 7:50 утра на "Беларусь 3".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все