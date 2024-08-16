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О любви и семье в христианской традиции смотрите в телепроекте "Сіла веры"
Духовный разговор на философские темы. В новой серии телепроекта "Сіла веры" речь пойдет о любви и семье в христианской традиции. Какие принципы способствуют сохранению гармонии в отношениях? На вопросы ответит представитель православной церкви, блогер и психолог.
Эти три амплуа объединил клирик прихода храма Иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" Антоний Бондарев. Просвещать современную молодежь о вечных ценностях через христианский контент. Таков посыл нового выпуска телепрограммы "Сіла веры". Смотрите сегодня в 15:35 и в субботу, 17 августа, в 7:50 утра на "Беларусь 3".
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