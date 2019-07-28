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О людях, которые доказывают, что с выходом на пенсию жизнь только начинается
Вернуться на подиум Лариса Трафимович решилась год назад
Да, именно - вернуться. Еще в Советском Союзе она демонстрировала одежду и работала модельером-конструктором. 37-летний отпуск в модельной карьере завершился совершенно неожиданно. В этом сценарии были и модельные школы, и упражнения на развитие тела и духа и, обязательно, освоение современных технологий. В мире моды Антонина Скурчаева оказалась также недавно и тоже по счастливой случайности. В центр активного долголетия пришла на английский - попала в школу моделей. Заметили. Пригласили поучаствовать в конкурсе.
Изящные повороты и ласточку 69-летний пенсионер делает так же легко, как молодежь
Музыка и хорошее настроение - это все, что ему нужно для импровизации на льду. Изящные повороты и ласточку 69-летний пенсионер делает так же легко, как молодежь. Этот ролик в Интернете посмотрели уже более 430 тысяч человек! Фигурист-любитель так увлеченно танцевал на льду, что не заметил - его снимают на камеру зрители. На завтра - он уже герой соцсетей. В родном Кобрине Валерия Мищука знает каждый сотрудник ледовой арены. Сюда он ходит практически каждый день. Правда, летом катается реже - работает на даче. Верится с трудом, но фигурным катанием Валерий начал заниматься всего восемь лет назад.
Главное - умение жить вопреки возрасту в паспорте
Вес этой штанги - 210 килограммов. Для белорусского Шварценеггера из поселка Октябрьский Смолевичского района эта цифра далеко не рекорд. В свое время поднимал и вдвое больше - с тяжелыми весами Михаил Вербицкий не расстается уже более полувека! Над возрастом он шутит, а к своему увлечению относится совершенно серьезно. Если идти – то до конца. Не гордится, а хочет быть примером каждому. Отличная форма - заслуга регулярных тренировок: трижды в неделю заставляет тело работать. Сам же мотивируется собственными достижениями.
Михаил Вербицкий побил 14 рекордов мира в становой тяге и установил свой личный национальный - в 325 килограммов
Тогда ему, вспоминает, было за 50. Эта связка весит более 6 с половиной килограммов. В моем случае вполне подходит для тренировок. Сколько здесь медалей Михаил не считал - говорит, плохая примета. И такому в хорошем смысле слова упрямству уже четверть века учит молодежь - тоже будущих чемпионов. Не строго, а по-отцовски. Михаил Вербицкий не только дедушка шестерых внуков, но еще и молодой папа. Младшей дочери всего 9. Источник силы, энергии и мотивации у каждого из этих героев, безусловно, свой. Но их всех объединяет главное - умение жить вопреки возрасту в паспорте.
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