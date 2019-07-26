О людях жатвы - наш специальный репортаж-лайф в это воскресенье в "Главном эфире"

На счету не только каждый день, но и каждые рабочие руки. Те, которые буквально с рассвета до заката борются за новые гектары хлебного поля. За их успехами пристально следит вся страна, и семьи ждут побед и рекордных намолотов! Для многих уборочная - это не просто соревнование за тысячи тонн в общий каравай, но и образ жизни, наработанный годами.



О людях, для которых жатва - это еще и особое поэтическое время, наш специальный репортаж-лайф в это воскресенье в "Главном эфире".