О маневрах белорусско-российских военных расскажем в рубрике "По форме"

Минск и Москва продолжают создавать надежное единое оборонное пространство. Возникающие вызовы и угрозы решительно требуют этого. Союзная группировка войск ежедневно днем и ночью тренируется на белорусских полигонах. Танкисты, мотострелки, силы специальных операций, подразделения ПВО. К ним присоединилась и авиация. Летно-тактическое учение вооруженных сил Беларуси и России продолжается. Белорусские военные получают колоссальный опыт от коллег по всем направлениям.



О маневрах союзной группировки в новом выпуске "По форме" с Анной Чиж-Литаш.



На белорусских полигонах и аэродромах в прямом смысле жарко. В воздухе постоянно слышен гул самолетов и вертолетов, а запах пороха частично заменил кислород. Белорусско-российский военный тандем сработал на оценку отлично. И это не умозаключения военкоров, а мнение руководства нашего Министерства обороны и коллег из Российской Федерации. Совместная группировка Союзного государства продолжает наращивать свою боевую мощь. И подобные действия небезосновательны.



К сожалению, недружественные страны, которые сегодня наблюдают за маневрами союзной группировки и делают громкие высказывания о подготовке наступательных действий на Украину, забыли, что белорусские и российские военные постоянно проводят учения как на территории нашей страны, так и России. За год такие учения проходят десятки раз.

Сегодня ситуация немного изменилась. И на это есть причины. На эту тему грамотно высказался глава государства Александр Лукашенко: "Совместные тренировки стали более масштабными в силу ситуации и возникших угроз".



Интенсивность маневров впечатляет. На всех полигонах проводятся мероприятия боевого слаживания. Учения уже провели мотострелковые и танковые подразделения, специальные войска, в том числе подразделения ПВО.

На занятиях по боевой подготовке военные отрабатывают элементы тактической, огневой, медицинской, инженерной подготовки. Также экипажи бронемашин двух стран проходят курсы экстремального вождения в лесной местности и в условиях глубокого рыхлого снега.

В тренировочных комплексах проходят занятия по имитации боестолкновения в городских условиях, включая зачистку внутренних помещений зданий. Как показывает практика, это очень важные навыки для людей в погонах. Воевать в городе всегда тяжело, так как почти все дома превращаются в мини-крепости. Дополнительная сложность - использование мирного населения в качестве живого щита, как это было в Мариуполе.



Белорусские военные получают колоссальные знания от коллег



Тренировки позволяют повысить боеготовность войск, особенно с учетом опыта, полученного в спецоперации российскими военными. Ведь цель всех этих мероприятий, чтобы все подразделения действовали как единый организм. Для этого нужна унификация методов управления, синхронизация работы штабов. Все для укрепления безопасности Союзного государства.





Еще один решительный шаг к этому - проведение совместного летно-тактического учения вооруженных сил Беларуси и России. Авиационная тренировка проходит в несколько этапов. Задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси.

Подразделениями отрабатывается широкий спектр задач: ведение воздушной разведки, совместное патрулирование государственной границы в воздушном пространстве и управление самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. А также вопросы высадки тактического десанта, перевозки грузов, эвакуации раненых, авиационной поддержки, истребительного прикрытия.

Факт Новость о летном учении белорусских и российских военных со скоростью света разнеслась по миру и вызвала волну возмущения отдельных руководителей западных стран.