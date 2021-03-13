3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
О методах "мирного" протеста в рубрике "Площадка"
Политическая сегрегация в Год народного единства. В авторской рубрике "Площадка" продолжаем рассказывать о том, как белорусов пытаются разделить на своих и чужих, правильных и нет, достойных чашки кофе либо порицания. И продолжаем логическую цепочку. Если есть попытки оскорблений и клеветы, попытки саботажа железнодорожного сообщения или разбрасывания ежей на проезжей части, призывы к санкциям или бойкоту своих же предприятий - значит будут и административные, и уголовные дела. Что же тут "невероятного"?.
Максим Осипов в нашем эфире расскажет все, что думает о методах "мирного" протеста (видео).
Президент
Все
Президент Беларуси высказался о демарше Дуды на климатическом саммите в Баку
Президент Беларуси дал комментарий о выходе из президентской гонки Чемодановой и Бобрикова
Лукашенко о женщине-Президенте: Пока в Беларуси есть женские президенты - пусть будут мужики
Снос старых сельхозобъектов - 14 ноября "На контроле Президента"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва