О методах "мирного" протеста в рубрике "Площадка"

Политическая сегрегация в Год народного единства. В авторской рубрике "Площадка" продолжаем рассказывать о том, как белорусов пытаются разделить на своих и чужих, правильных и нет, достойных чашки кофе либо порицания. И продолжаем логическую цепочку. Если есть попытки оскорблений и клеветы, попытки саботажа железнодорожного сообщения или разбрасывания ежей на проезжей части, призывы к санкциям или бойкоту своих же предприятий - значит будут и административные, и уголовные дела. Что же тут "невероятного"?.



Максим Осипов в нашем эфире расскажет все, что думает о методах "мирного" протеста (видео).



