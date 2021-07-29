О международном провале беглых в авторском комментарии М. Петрашко

Память подвела Джо Байдена, как оказалось, и на встрече с представителями так называемой беглой оппозиции. Поди разбери, из Украины они или из Беларуси, да и где это вообще? Наши приехали за деньгами и порцией демократии в виде очередных санкций, но в ответ получили горсть печенья.