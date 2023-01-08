Современная Беларусь выступает донором стабильности в регионе

Попытки раскачать ситуацию изнутри и наращивание напряженности на белорусской границе нашло отражение в тематике текущего года. Мир и созидание в ответ на агрессивную риторику и милитаристские выпады в нашу сторону.

Международные миротворческие инициативы - это бренд Беларуси. В нынешней геополитической обстановке данная повестка приобрела особое значение. Мы продолжим прилагать все усилия для стабилизации ситуации в регионе, сохранения мира в нашей стране и обеспечения условий для консолидации общества.

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"Мирное небо над головой" из абстрактного пожелания вновь стало весомой ценностью. Геополитическая турбулентность позволила по-другому взглянуть даже на обычные повседневные возможности, которые нам казались данностью и обыденностью.

Мы, может быть, даже в большей степени, чем ранее, ощутили угрозу спокойной и безопасной жизни, к которой привыкли. Сильнее стали беспокоится за своих детей, родных, близких и даже задумались о будущем человечества. Острее осознали ценность мира на родной земле, который стал для нас главным достижением года. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Международная обстановка демонстрирует, что мир нуждается в защите. В Беларуси к этому подходят со всей серьезностью. Тематикой текущего года выбран мир и созидание. Что за этим стоит и какая роль отведена гражданскому обществу?





Многие, с кем мне доводилось общаться в прошлом году, открыто говорили о тех надеждах, которые возлагают лично на Александра Лукашенко по сохранению мира в стране. Уверен, в вашем окружении таких людей не меньше. Безусловно, есть и горячие головы, которые ждут войну в Беларуси, благо, их успешно охлаждают представители правоохранительных органов. Сегодня все прекрасно понимают, что, если бы Президент проявил слабость во время попытки государственного переворота - война уже несколько лет шла на территории нашей страны. Собственно говоря, об этом открыто заявляют и ярые сторонники тех событий.

Я сомневаюсь, что войны бы не было. Я думаю, просто она началась бы сначала с Беларуси. Просто ценой того, что они смогли нас как-то победить, или мы не смогли победить потому, что назвать то, что они сделали победой, как-то было бы не честно. То, что мы не смогли победить, это отвело от нас удар и, конечно, такая женская хитрость Лукашенко. Светлана Алексиевич, писательница

Сохранение мира и усилия правительства по развитию экономики в рамках санкционного давления нашли отражение в социологическом исследовании Национальной академии наук. Более 69 % участников опроса назвали 2022 год удачным для себя. Мирное развитие нашей страны и желание белорусов трудиться во благо своих семей и государства уже стало частью национальной идеи. Предыдущие поколения заплатили слишком большую цену за эту возможность. Современная Беларусь выступает донором стабильности в регионе. Мы - одни из немногих постсоветских стран, кто смог обеспечить межконфессиональный мир и не допустить горячих территориальных споров с соседями. Наши дипломаты являются инициаторами запуска нового Хельсинкского процесса, который предусматривал бы широкомасштабный диалог между Востоком и Западом. Задолго до информационного противостояния и волны кибератак Александр Лукашенко выступал с инициативой формирования "пояса цифрового добрососедства".

С нашей точки зрения, ключевыми элементами таких договоренностей могли бы стать идеи цифрового суверенитета и нейтралитета, которые в первую очередь будут гарантировать невмешательство стран в информационные ресурсы друг друга. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Стоит признать, что наши заклятые партнеры проигнорировали практически все. Сегодня абсолютно понятно, что диалог не входил в их планы. На границах Беларуси продолжают наращивать ударный кулак. Для совершения террористических актов готовят диверсионные группы. При этом в мифической агрессии обвиняют именно Беларусь. Работают по тезисам из книги плохого немецкого художника. "Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят". В то же время наша страна открыла границы для всех соседей. Каждый желающий может без препятствий приехать к своим родственникам или хорошо провести выходные. К продвижению миротворческих инициатив в рамках тематического года будут активно подключаться представители гражданского общества.





Я думаю, что гражданское общество должно сейчас оперативно отреагировать на тот посыл, который задал всей стране глава государства, и откорректировать свои планы, свое видение деятельности в 2023 году. Мы это сделаем в ближайшее время в рамках штаба патриотических сил, который создан и достаточно конструктивно работает. Олег Романов, председатель РОО "Белая Русь"