О миссии военных разведчиков в проекте "Диспозиция"

Цена информации в наши дни беспрерывно растет. Если не хочешь, чтобы безопасность стала случайностью, должен уже сегодня владеть завтрашней обстановкой. Предотвратить конфликт или победить за счет необходимых сведений - миссия военных разведчиков. Сегодня они отмечают профессиональный праздник. Проект "Диспозиция" - о тех, кто сканирует и растворяет угрозы.

Удивительно наблюдать, как наши дни бьют рекорды, сокращая дистанцию между ультиматумами и конфликтами, угрозами и терактами. Выводы теперь - дело неблагодарное, в дефиците - прогнозы. Их точность во многом зависит от… разведки. В Беларуси она тренируется тихо, но непрерывно, в интересах всех родов войск. Аккумулируются знания, а затем интегрируются в компетенции специалистов на факультете военной разведки Военной академии.

Обстановка, которая сейчас в мире складывается, она заставляет очень молниеносно и быстро реагировать на все изменения. Программа наша меняется в соответствии с изменением военно-политической и внешней обстановки. С учетом даже специальной военной операции, которая проходит у нашего южного соседа. Очень большой опыт сейчас получен, мы этот опыт анализируем. Сергей Борисик, начальник факультета военной разведки Военной академии

Органы по добыче информации сегодня имеют дело с оппонентом, который - словно пуля снайпера со смещенным центром тяжести. Неизвестно, откуда выстрелит или где подорвут, каковой будет реакция на противодействие. Подтянут войска, организуют якобы народное волнение и провокации, устроят ядерный шантаж, введут санкции… Инструментарий давления становится все более изощренным. Не допустить худших сценариев - как раз миссия разведчиков. Для ее выполнения в первую очередь нужна достоверная информация.





Кстати, до 70 процентов сведений глаза и уши армии получают из открытых источников. Даже этот выпуск "Диспозиции" - не только зрители смотрят - всем привет. То же самое касается газет, журналов, радио, соцсетей… И вот гадает мир, а вместе с ним эксперты, сколько войск и техники куда-то там перебрасываются, какое оружие применяется и откуда оно вообще взялось. Порой ради разведки вторгаются в чужое воздушное пространство: узнать, заметят ли. Вот и приходится непрерывно отделять дезинформацию от правды, войну от маневров. Военная спецслужба Беларуси четко идентифицирует угрозы, первой предупреждая руководство страны о начале боевых действий в том или ином регионе, а также о напряженности у границ. Впрочем, и на ближнем расстоянии действуют разведчики уверенно. Если надо, незаметно окажутся у неприятеля за спиной, обнаружат объект и передадут его координаты, уничтожат элементы командного пункта или подвижные цели. Этому также учат в Военной академии.

Прежде всего, армия - это про работу в команде в любом случае. Задача выполняется эффективно тогда, когда ее выполняют несколько человек. Каждый из которых не то, чтобы силен в чем-то отдельно, а когда задача распределена между этими людьми. Один из давних принципов - каждый солдат должен знать свой маневр, но при этом, конечно же, мы должны уметь действовать и в одиночку, потому что ситуации бывают разные. Егор Лазуко, курсант факультета военной разведки Военной академии