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Новая схема обмана: в поле зрения мошенников попали семьи с детьми
В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси предупредили об очередной мошеннической схеме, пишет БелТА.
Мошенники предлагают гражданам с детьми перейти по ссылке и заполнить форму с личными данными, а также указать данные, которые непосредственно отражены на банковской карте.Каждой семье с ребенком обещают некую сумму. Однако цель схемы заключается в том, чтобы обманным путем получить доступ к деньгам.
В Минтруда и соцзащиты обратили внимание: о получении социальных выплат, их пересчете не информируют путем рассылки смс- или интернет-сообщений. Выплаты назначаются только после личной подачи заявления (либо по доверенности через представителя) в органы по труду, занятости и социальной защите либо по месту работы. Способ получения определяется заявителем при подаче соответствующего заявления.
Подчеркивается, что ни в коем случае нельзя переходить по подозрительным ссылкам и вводить личные данные. Мошенники создают сайты-двойники реальных онлайн-ресурсов. Введенные там пароли, коды, данные карты попадают к мошенникам.
Фото:pixabay.com
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