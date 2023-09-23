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О мотострелках Беларуси - в проекте "Диспозиция"

С профессиональным праздником на этой неделе принимали поздравления мотострелки белорусской армии. Пехоту и сегодня называют становым хребтом Вооруженных сил. Царица полей получает передовую технику, осваивает новые тактические приемы, но суть ее миссии остается прежней - защищать свою землю.

Самый массовый род войск впитал в себя лучшие качества народа - стойкость, мудрость, самоотверженность. Пехота - это когда характер способен одержать победу над любым врагом. О мотострелках Беларуси - в проекте "Диспозиция".

Казалось бы, кто кто, а матушка пехота точно заслужила право на покой. Самый массовый и жертвенный род войск, действительно, одно время воспринимался как уходящая натура. На передний план стали энергично выступать ультрасовременные космические и лазерные технологии, истребители пятого поколения, роботы; дроны вообще в мозгах военачальников и политиков поселились. А потом вдруг, в ходе серьезных конфликтов оказалось, что всего этого "новейшего" - недостаточно, а точнее, все самое передовое служит в конечном итоге для победы пехоты. Иначе о победе говорить рано. Точку, как и прежде, ставит сапогом мотострелок. Он, чернорабочий войны, конечно, не с одним теперь автоматом.

С учетом сегодняшних реалий очень интенсивно на вооружение мотострелковых подразделений поступают новые образцы, это касается и новой техники. Вот мы получили БТР-82А, также новые прицельные приспособления на стрелковое оружие, новые средства связи, новая экипировка. Меняется и сама тактика ведения боя. Мы учимся управлять дронами и работать в связке с ними. Также обмениваемся опытом с российскими коллегами.
Александр Русакович, командир мотострелковой роты

У пехоты всегда был самый широкий в армии спектр задач. А теперь он еще шире. Здесь и охрана границы, и работа на блокпостах, и борьба с диверсантами. Практически на каждой тренировке мотострелки учатся работать в городских условиях, оборудуют, обороняют и штурмуют укрепрайоны, непрерывно перемещаются и делают упор на мелкие группы. Но мелкие - не значит ограниченные по возможностям. Боевые порядки активно насыщаются противотанковыми, переносными зенитными ракетными комплексами. И потому пулеметчик с ПЗРК "Игла" против вертолета - это уже рядовое явление. Почти каждый пехотинец обучается по смежной специальности. В наши дни Ванька пехотный - профессор боя.

За службу я многому научился. Сначала служил в инженерно-саперном батальоне. Съездил в противоминный центр, научился там различать различные виды мин, детонаторы, огнепроводные шнуры. Сейчас меня перевели в батальон, переучили на наводчика. Знаю устройство пушки, устройство пулемета, место наводчика, ориентируюсь хорошо. Понимаю, как без водителя стрелять. Отлично отстрелялась наша группа, хорошие результаты показали. И готовы дальше выполнять свой долг.
Александр Русакевич, наводчик БТР

Мозговой центр современных противостояний также находится в пехоте, а точнее в интеллекте командиров мотострелковых подразделений. Каждый офицер - и это серьезное отличие от многих родов войск - обучается управлять в бою приданной артиллерией, танками, наводить авиацию, налаживать взаимодействие с другими силовыми структурами, с территориалами. К слову, территориалы, да и народные ополченцы - по сути, пехотинцы. На земле призваны воевать: в ней окапываться, ее защищать. Этому учились и на недавней тренировке в Полоцком районе.

Сборы были очень интенсивные: начиная от тактико-специальной подготовки, тактической стрельбы из ТТ, Ак-74 на полигонах, инженерная подготовка, медицинская, командная, топографическая. Все это мы проходили с помощью инструкторов, которые стремились преподнести нам знания, основанные на современных реалиях. Каждый мужчина должен проходить такие сборы, если он себя считает действительно защитником своего Отечества.
Дмитрий Чура, военнообязанный

Во все времена в суровый час оружие в Беларуси брал и стар и млад. Весь народ, по большому счету, - становился пехотой. И, не жалея жизни, кровью своей добывал свободу. Потому никто нас и не завоевал.

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