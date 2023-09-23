С профессиональным праздником на этой неделе принимали поздравления мотострелки белорусской армии. Пехоту и сегодня называют становым хребтом Вооруженных сил. Царица полей получает передовую технику, осваивает новые тактические приемы, но суть ее миссии остается прежней - защищать свою землю.

Самый массовый род войск впитал в себя лучшие качества народа - стойкость, мудрость, самоотверженность. Пехота - это когда характер способен одержать победу над любым врагом. О мотострелках Беларуси - в проекте "Диспозиция".

Казалось бы, кто кто, а матушка пехота точно заслужила право на покой. Самый массовый и жертвенный род войск, действительно, одно время воспринимался как уходящая натура. На передний план стали энергично выступать ультрасовременные космические и лазерные технологии, истребители пятого поколения, роботы; дроны вообще в мозгах военачальников и политиков поселились. А потом вдруг, в ходе серьезных конфликтов оказалось, что всего этого "новейшего" - недостаточно, а точнее, все самое передовое служит в конечном итоге для победы пехоты. Иначе о победе говорить рано. Точку, как и прежде, ставит сапогом мотострелок. Он, чернорабочий войны, конечно, не с одним теперь автоматом.

С учетом сегодняшних реалий очень интенсивно на вооружение мотострелковых подразделений поступают новые образцы, это касается и новой техники. Вот мы получили БТР-82А, также новые прицельные приспособления на стрелковое оружие, новые средства связи, новая экипировка. Меняется и сама тактика ведения боя. Мы учимся управлять дронами и работать в связке с ними. Также обмениваемся опытом с российскими коллегами. Александр Русакович, командир мотострелковой роты

У пехоты всегда был самый широкий в армии спектр задач. А теперь он еще шире. Здесь и охрана границы, и работа на блокпостах, и борьба с диверсантами. Практически на каждой тренировке мотострелки учатся работать в городских условиях, оборудуют, обороняют и штурмуют укрепрайоны, непрерывно перемещаются и делают упор на мелкие группы. Но мелкие - не значит ограниченные по возможностям. Боевые порядки активно насыщаются противотанковыми, переносными зенитными ракетными комплексами. И потому пулеметчик с ПЗРК "Игла" против вертолета - это уже рядовое явление. Почти каждый пехотинец обучается по смежной специальности. В наши дни Ванька пехотный - профессор боя.

За службу я многому научился. Сначала служил в инженерно-саперном батальоне. Съездил в противоминный центр, научился там различать различные виды мин, детонаторы, огнепроводные шнуры. Сейчас меня перевели в батальон, переучили на наводчика. Знаю устройство пушки, устройство пулемета, место наводчика, ориентируюсь хорошо. Понимаю, как без водителя стрелять. Отлично отстрелялась наша группа, хорошие результаты показали. И готовы дальше выполнять свой долг. Александр Русакевич, наводчик БТР

Мозговой центр современных противостояний также находится в пехоте, а точнее в интеллекте командиров мотострелковых подразделений. Каждый офицер - и это серьезное отличие от многих родов войск - обучается управлять в бою приданной артиллерией, танками, наводить авиацию, налаживать взаимодействие с другими силовыми структурами, с территориалами. К слову, территориалы, да и народные ополченцы - по сути, пехотинцы. На земле призваны воевать: в ней окапываться, ее защищать. Этому учились и на недавней тренировке в Полоцком районе.

Сборы были очень интенсивные: начиная от тактико-специальной подготовки, тактической стрельбы из ТТ, Ак-74 на полигонах, инженерная подготовка, медицинская, командная, топографическая. Все это мы проходили с помощью инструкторов, которые стремились преподнести нам знания, основанные на современных реалиях. Каждый мужчина должен проходить такие сборы, если он себя считает действительно защитником своего Отечества. Дмитрий Чура, военнообязанный