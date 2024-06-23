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О начале операции "Багратион" - вторая серия проекта Агентства теленовостей "Освобождение. День за днем"

О начале операции "Багратион" и первых освобожденных населенных пунктах Беларуси покажем 23 июня на "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Вторая серия проекта Агентства теленовостей "Освобождение. День за днем".

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