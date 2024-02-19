О наказании для экстремистов и беглой оппозиции, работе комиссии по возвращению и громких делах в отношении детей - Андрей Швед в деталях рассказал о работе прокуратуры

Работу комиссии по возвращению беглых продлили. Принимать заявления от находящихся за рубежом граждан будут еще до конца года - уже поступило 12 заявлений. Об этом в Овальном зале парламента рассказал генеральный прокурор. Андрей Швед сегодня в деталях отчитался о работе ведомства, уровне преступности, новых инициативах по поддержанию законности и порядка. В целом уровень угроз в стране низкий. В политической сфере в том числе. Но держать руку на пульсе (тем более, что впереди важная политическая кампания) не перестанут!

О наказании для экстремистов и беглой оппозиции, работе комиссии по возвращению и громких делах в отношении детей - из Овального зала репортаж Ольги Анищенко.

Надзор за безопасностью и порядком - вотчина, в том числе Генеральной прокуратуры. Прошлый год показал: обстановка стабильна. Число преступлений пошло на спад - их уровень вообще минимальный за последние 5 лет. Беларусь была и остается страной безопасной, подчеркнет генпрокурор. Сегодня это не отрицает даже Запад.

На фоне общего падения в рост идут разве что киберпреступления. Ловкие сотрудники в кавычках - банков, почты или милиции - за считанные минуты убеждают взять кредит или продать квартиру. Случаев сотни! Поймать за руку заграничных дельцов порой невозможно - генпрокурор не станет горы обещать. Лишь призовет: бдительность - ваша страховка! Никаких личных данных по телефону (паспорта, банковских карт), никакой веры на слово. Но это вовсе не значит, что в стране опустили руки перед напором телефонных мошенников.

"Мы предложили Национальному банку и правительству разработать меры по ужесточению контроля за выдачей этих кредитов, и все, что касается обстоятельств, мошеннических действий в отношении наших граждан сегодня как никогда важно произволить разъяснительную работу. Позвонили вам, попросили уточнить какую-то информацию, под видом работника банка, представителя правоохранительных органов, Стоп! Никаких разговоров!" - рекомендует Андрей Швед, генпрокурор Беларуси.

Заграница, впрочем, порядком потрепала нервы не только частным лицам - всей стране. Да так, что на всех беглых (и речь только о лидерах оппозиции) насобиралось более 420 лет лишения свободы. В деле 31 фигурант. Ведется спецпроизводство.

"Это помогает нам принимать и другие решения, в том числе конфискация имущества, ставить вопросы о лишении гражданства, принимать другие меры. Поэтому в этом направлении работа будет дальше вестись, эти люди не просто посягнули на государственность, на нашу страну, они ведь делают заявления и действия конкретные, связанные с тем, чтобы причинить вред экономический. С одной стороны, ведь речь уже идет не о власти, не государстве, а простых людях: давайте предприятия будем закрывать, станции и все остальное, а с другой стороны - делаются действия, открытые заявления, связанные с вооруженным захватом власти", - заявил Андрей Швед, генпрокурор Беларуси.

При этом экстремистских преступлений поубавилось. Очевидно, "наследство" 2020 года по большому счету удалось отыскать. А желающих повторить историю не много. К настоящему времени в суды направлено более тысячи уголовных дел. Полторы тысячи обвиняемых. Оправдательных приговоров по экстремистским статьям еще не выносили. Вот таким нарушителям (если они за границей) путь домой, определенно, заказан - в том смысле, что их ждет суд без вариантов. Хотя возможность вернуться, как и прежде, есть у каждого.

"Уже более года работает комиссия по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Республики Беларусь. Не могли бы Вы проинформировать о работе этого органа?" - адресовал вопрос Геннадий Давыдько, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси генеральному прокурору.

"150 заявлений поступило к нам на рассмотрение, из них нами рассмотрено 37. Те, которые соответствовали всем требованиям, решения принимались разные, во всяком случае около 10 лиц вернулись и на сегодняшний день продолжают жить полноценно здесь, в нашей стране", - но дело даже не в абсолютных цифрах, отметит генпрокурор. А в том, что теперь есть правовой механизм, открывающий дорогу домой тем, кто чист перед законом.

Таких желающих в нынешнем году уже 12 - столько новых заявлений поступило за два неполных месяца.

Чем еще впечатлил старт года, так это обрастающим шокирующими деталями уголовным делом воспитателя-педофила в Шумилино. Страшно подумать: 166 детей, 16 лет. Родители подозревают, руководство детсада откровенно бездействует! А еще резонансным убийством четверых малышей в Орше. Следствие идет. И вопросов все больше.

Генеральному прокурору Олег Гайдукевич, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси предложил ужесточить меры, и попросил поделиться мнением по этим вопросам.

"По оршанской трагедии, месяц назад было принято решение, чтобы эту семью в СОП перевести, месяц лежало решение без исполнения. Конечно, в этом надо разбираться, почему только месяц назад, а не год, ни два, приняли решение, а почему его не реализовали? Почему эти дети голодали, почему эта мать не могла прокормить этих детей. Ведь смотрите, Шумилино - 166 детей, с 2007 года сколько раз обращались - и молчок. Там все осталось в районном центре. Как гражданин, считаю, что со временем мы с вами придем к тому, даже может в этом году, определенные меры мы будем усиливать", - ответил Андрей Швед.

Всех обстоятельств того, что случилось, генпрокурор, конечно, не скажет. Не имеет права. Заметит одно - в обществе должна быть абсолютная нетерпимость к любой жестокости в отношении ребенка. Пора поставить запрет любым попыткам пропаганды.

"Деятельность наших оппонентов, которые пытаются разрушить наши ценности, пытаются разрушить нашу государственность, нашу мораль, направлено в целом на разрушение Беларуси как страны. Сегодня в случае принятия по нашему предложению изменений, дополнений, введение административной ответственности с учетом практики, дальше будем анализировать ситуацию", - подытожил генеральный прокурор.